  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Jardin

Maisons de ville avec jardin à vendre en Koinoteta Mouttagiakas, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Koinoteta Mouttagiakas, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Koinoteta Mouttagiakas, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Mouttagiakas, Chypre

Bon marché
Luxe
