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Loyer mensuel de penthouses en Koinoteta Mouttagiakas, Chypre

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Attique 3 chambres dans Koinoteta Mouttagiakas, Chypre
Attique 3 chambres
Koinoteta Mouttagiakas, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 144 m²
Sol 3
Ce penthouse de trois chambres magnifiquement rénové offre une expérience de vie côtière raf…
$3,974
par mois
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Agence
VIDI GROUP
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