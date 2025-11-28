Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Koinoteta Mouttagiakas, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Germasogeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Découvrez votre maison côtière parfaite avec cet appartement de deux chambres magnifiquement…
$2,841
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 4 chambres dans Koinoteta Mouttagiakas, Chypre
Appartement 4 chambres
Koinoteta Mouttagiakas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Située dans la prestigieuse région de Mouttagiaka, cette superbe maison est à seulement 3 mi…
$5,185
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Mouttagiakas, Chypre

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Realting.com
Aller