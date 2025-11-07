Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Koinoteta Mouttagiakas, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mouttagiaka, Chypre
Appartement 3 chambres
Mouttagiaka, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 324 m²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,67M
Laisser une demande
