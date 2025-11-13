Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Koinoteta Mandrion, Chypre

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Mandria, Chypre
Penthouse 3 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 2/2
$439,076
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Mandrion, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller