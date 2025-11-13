Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Koinoteta Mandrion, Chypre

1 BHK
6
2 BHK
24
3 BHK
59
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 2 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
An exciting opportunity - Penthouse for sale. ? Key Features: Location: Seafront developm…
$265,917
Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Mandrion, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
