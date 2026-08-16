Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Koinoteta Kissonergas, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Kissonerga, Chypre
Maison 5 chambres
Kissonerga, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Villa 5 chambres à louer Vivez une vie côtière confortable dans cette villa spacieuse de 5 …
$4,049
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller