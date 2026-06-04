Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Koinoteta Chloraka, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Chlórakas, Chypre
Studio 1 chambre
Chlórakas, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2
Studio. Les résidents peuvent choisir parmi des studios élégants, des appartements de 1 et 2…
$231,611
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Chloraka, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller