Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Location longue durée
  5. Maison de ville

Loyer mensuel de maisons de ville en Koinoteta Chloraka, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
For rent: Spacious townhouse located in the peaceful area of Chlorakas. With an internal spa…
$3,484
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller