Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Koinoteta Chloraka, Chypre

Chlórakas
6
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 5 chambres dans Chlórakas, Chypre
Appartement 5 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 255 m²
Villa with Sea Views and Private Swimming Pool. Welcome to this stunning detached villa loc…
$5,225
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Chloraka, Chypre

avec Vue sur la mer