Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Akrountas
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Koinoteta Akrountas, Chypre

;
1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Koinoteta Akrountas, Chypre
villa de 5 chambres
Koinoteta Akrountas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Une occasion rare de posséder une villa spacieuse de 350m2 sur un vaste terrain privé de 8 5…
$7,007
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller