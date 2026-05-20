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Maisons avec jardin à vendre en Koinoteta Akrountas, Chypre

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villas
7
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Akrounda, Chypre
Villa 5 chambres
Akrounda, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Construite en 2012, cette résidence exceptionnelle s'étend sur plus de 700 m2 sur trois nive…
$3,73M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Akrountas, Chypre

Bon marché
Luxe
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