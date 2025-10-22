Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Akrountas
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Koinoteta Akrountas, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 6 chambres dans Akrounda, Chypre
Appartement 6 chambres
Akrounda, Chypre
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 420 m²
$1,73M
Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Akrountas, Chypre

