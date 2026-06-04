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Vue sur la mer Villas à vendre en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Située dans le quartier prestigieux d'Agios Tychonas, cette résidence contemporaine exceptio…
$2,26M
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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