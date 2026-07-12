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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa de 6 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 320 m²
Bienvenue dans cette maison moderne exquise, une merveille architecturale de trois niveaux a…
$15,987
par mois
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villa de 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
villa de 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 550 m²
Située dans un quartier résidentiel calme d'Agios Tychonas, cette villa de trois niveaux mag…
$11,419
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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