Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

;
villas
64
maisons de ville
3
duplex
5
6 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 571 m²
Un projet d'élite de deux maisons luxueuses dans la zone privée et sereine d'Agios Tychonas,…
$3,59M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 571 m²
Un projet d'élite de deux maisons luxueuses dans la zone privée et sereine d'Agios Tychonas,…
$3,59M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 6 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 775 m²
Découvrez une occasion rare de posséder une villa de luxe hors plan exceptionnelle à Ayios T…
$3,86M
Laisser une demande
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 837 m²
Situées dans le prestigieux quartier résidentiel d'Ayios Tychonas, juste à côté de l'autorou…
$4,51M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 5 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 837 m²
Situées dans le prestigieux quartier résidentiel d'Ayios Tychonas, juste à côté de l'autorou…
$4,51M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Villa 6 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 775 m²
Découvrez une occasion rare de posséder une villa de luxe hors plan exceptionnelle à Ayios T…
$3,86M
Laisser une demande
TekceTekce

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller