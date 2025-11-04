Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Duplex à vendre en Koinoteta Agiou Tychona, Chypre

Duplex 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Duplex 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Duplex 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,37M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Duplex 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Duplex 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,17M
Laisser une demande
