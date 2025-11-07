Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Acheleias
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Koinoteta Acheleias, Chypre

2 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Acheleias, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Acheleias, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Discover premium beachfront villas in Geroskipou, Paphos. Two-bedroom residences with privat…
$784,881
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Koinoteta Acheleias, Chypre
Appartement 2 chambres
Koinoteta Acheleias, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Discover premium beachfront villas in Geroskipou, Paphos. Two-bedroom residences with privat…
$791,055
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Acheleias, Chypre

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller