Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koili
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Koili, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
15 propriétés total trouvé
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Residential land in Koili village, Paphos district. The property has an area of 4014m2 and a…
$452,872
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
A large residential plot is available for sale in Leptos Kamares village, located in Tala, P…
$220,630
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
A beautiful plot of land at the village of Koili, Paphos.It is located at the top of the hil…
$638,665
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Located in the picturesque Koili community of Paphos District, this attractive field is appr…
$127,733
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
This special land in Koili, Paphos, offers an amazing investment opportunity, ideal for both…
$58,060
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Residential Land for Sale in Koili Village, Paphos – Prime Development Opportunity Located …
$894,131
Laisser une demande
MIPIFMIPIF
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Residential land located in the Koili community within the Paphos district is available for …
$557,381
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Location: Koili, Paphos, 700m of Koili village, 500m of Tsada-Koili main road. Area: 26,42…
$99,864
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
For sale: a generous development land plot of 3,450 square meters, located in the peaceful a…
$232,242
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Plot in Koili community, in Paphos District. It is situated at a distance of approximately 1…
$325,139
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
For sale: Development land with a plot size of 780 m2, located in the peaceful area of Koili…
$139,345
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Residential land available in Koili village, Paphos district. It is accessible through a p…
$313,527
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
For sale is a spacious plot of development land totaling 5,017 square meters, located in the…
$673,502
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
A large agricultural field for sale in Koili village, Paphos district The property has an…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Koili, Chypre
Appartement
Koili, Chypre
Agricultural land located in Koili, Paphos.The size of the land is 3972 square meters.Falls …
$232,242
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Koili, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller