Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koilani
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Koilani, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
10 propriétés total trouvé
Appartement 7 chambres dans Kilani, Chypre
Appartement 7 chambres
Kilani, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Situé dans le quartier de Lemesos (Limassol), le charmant village de Koilani est situé à 820…
$3,46M
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Le terrain a accès à la route, avec une densité de bâtiment de 10 % et une couverture et une…
$288,081
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Un grand terrain agricole situé à Koilani Limassol est disponible. Planification z Densité =…
$57,616
Laisser une demande
OneOne
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Terrain agricole élevé, attaché à une route enregistrée à Koilani avec l'eau et l'électricit…
$63,378
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
For sale: A large 6,355 m2 field situated in the peaceful area of Koilani. This spacious plo…
$123,098
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
L'occasion d'acquérir trois champs agricoles adjacents offerts en une seule propriété unifié…
$23,207
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Terrain résidentiel dans le village Koilani de Limassol. Il est situé à environ 560 m au sud…
$80,663
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Un beau terrain dans la région du village de Koilani avec un facteur de construction de 10%.…
$115,232
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Koilani son un beau village près de Pera Pedi, Platres et 30 minutes de LimassolCe terrain a…
$74,901
Laisser une demande
Appartement dans Kilani, Chypre
Appartement
Kilani, Chypre
Terre de 2007m2, rapport de couverture 10%, densité du bâtiment 10% et nombre admissible de …
$43,212
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Koilani, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller