Appartements à vendre en Klavdia, Chypre

3 propriétés total trouvé
Appartement dans Klavdiá, Chypre
Appartement
Klavdiá, Chypre
Surface 92 m²
Appartement moderne d'une chambre dans le complexe résidentiel Helios, idéalement situé au c…
$387,861
Appartement dans Klavdiá, Chypre
Appartement
Klavdiá, Chypre
Surface 109 m²
Appartement moderne d'une chambre dans le complexe résidentiel Helios, idéalement situé au c…
$541,607
Appartement dans Klavdiá, Chypre
Appartement
Klavdiá, Chypre
Surface 106 m²
Appartement moderne d'une chambre dans le complexe résidentiel Helios, idéalement situé au c…
$483,370
