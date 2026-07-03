Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kato Lefkara
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kato Lefkara, Chypre

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kato Lefkara, Chypre
Appartement 2 chambres
Kato Lefkara, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Projet moderne à Lefkara. Le projet se compose de 10 appartements. Caractéristiques principa…
$265,223
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kato Lefkara, Chypre
Appartement 2 chambres
Kato Lefkara, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Projet moderne à Lefkara. Le projet se compose de 10 appartements. Caractéristiques principa…
$270,988
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kato Lefkara, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller