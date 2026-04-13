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Vue sur la mer Villas à vendre en Kathikas, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Kathikas, Chypre
Villa 6 chambres
Kathikas, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Découvrez l'ultime dans la vie de luxe avec un niché dans les collines paisibles de Peyia - …
$2,68M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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