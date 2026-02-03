Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kapileio
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Kapileio, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Kapileio, Chypre
Appartement
Kapileio, Chypre
Terrain de 1702m2 situé à Kapileio village à Limassol. Le terrain se trouve dans la zone P1,…
$97,947
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kapileio, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller