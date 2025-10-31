Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kaminaria
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kaminaria, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Kaminaria, Chypre
Appartement
Kaminaria, Chypre
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kaminaria, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller