Appartements à vendre en Kallepeia, Chypre

3 BHK
4
11 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kallepeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Kallepeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 267 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Laisser une demande
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
Πρόκειται γα ένα μεγάλο γεωργικό κομμάτι γης, 6021 τετραγωνικών μέτρων, μεταξύ των χωριών Κα…
$58,060
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Kallepeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Kallepeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
For sale is a charming semi-detached bungalow nestled in the picturesque village of Kallepia…
$209,018
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
Big land opportunity/investment in Kallepeia.The building factor is 10% with coverage is 10%…
$87,091
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Kallepeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Kallepeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Laisser une demande
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
The specific Agricultural land in Kallepia typically features fertile soil, ideal for cultiv…
$104,509
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 3 chambres dans Kallepeia, Chypre
Appartement 3 chambres
Kallepeia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 266 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Laisser une demande
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
Big land opportunity/investment in Kallepeia Village.Building density 30%,coverage 20% and a…
$75,479
Laisser une demande
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
This plot is located in Kallepia, Paphos.It has an area of c. 2,350sqm and abuts a registere…
$110,315
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
Surface 5 686 m²
Residential land in Kallepeia community of Paphos District. The field has an irregular shape…
$325,139
Laisser une demande
Appartement dans Kallepeia, Chypre
Appartement
Kallepeia, Chypre
This plot is located in Kallepeia, Paphos.It has an area of 4,014sqm and benefits from c. 11…
$162,569
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Kallepeia, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
