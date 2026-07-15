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Penthouses à vendre en Kalavasos, Chypre

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Penthouse 2 chambres dans Kalavasos, Chypre
Penthouse 2 chambres
Kalavasos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 1
Penthouse de deux chambres situé près du rond-point Zygi, à mi-chemin entre Limassol et Larn…
$342,812
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