  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kakopetria
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Kakopetria, Chypre

Investissement 1 404 m² dans Kakopetria, Chypre
Investissement 1 404 m²
Kakopetria, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 404 m²
A restaurant and a two-storey house located in the picturesque village of Kakopetria, Nicosi…
$520,829
