Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Giolou
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Giolou, Chypre

3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Giolou, Chypre
Villa 3 chambres
Giolou, Chypre
Chambres 3
Surface 140 m²
Discover the charm of traditional Cypriot living with this beautiful 3-bedroom stone-built h…
$348,870
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Giolou, Chypre
Villa 3 chambres
Giolou, Chypre
Chambres 3
Surface 140 m²
Discover the charm of traditional Cypriot living with this beautiful 3-bedroom stone-built h…
$348,870
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Giolou, Chypre
Villa 3 chambres
Giolou, Chypre
Chambres 3
Surface 140 m²
Discover the charm of traditional Cypriot living with this beautiful 3-bedroom stone-built h…
$348,870
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Giolou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller