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Loyer mensuel de Maisons en Giolou, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Giolou, Chypre
Maison 2 chambres
Giolou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Cette maison jumelée offre une vie confortable dans un quartier résidentiel paisible de Giou…
$821
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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