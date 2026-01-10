Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Gerovasa
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Gerovasa, Chypre

Appartement dans Gerovasa, Chypre
Appartement
Gerovasa, Chypre
Un beau terrain résidentiel de 219m2 avec ancienne petite maison (nécessité de rénovation co…
$57,616
Appartement dans Gerovasa, Chypre
Appartement
Gerovasa, Chypre
Un beau terrain agricole de 2676m2 avec vue panoramique dans le village de Lofou à Limassol.…
$138,279
Caractéristiques des propriétés en Gerovasa, Chypre

