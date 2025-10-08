Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Foini
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Foini, Chypre

2 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Fini, Chypre
Villa 2 chambres
Fini, Chypre
Chambres 2
Surface 82 m²
Nestled in the heart of the picturesque mountain village of Foini, this cozy 2-bedroom semi-…
$232,942
Agence
International Property Alerts
Langues
English
