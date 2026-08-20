Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Fasoula Lemesou
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Fasoula Lemesou, Chypre

;
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Fasoula Lemesou, Chypre
Villa 5 chambres
Fasoula Lemesou, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Maison Bali A - une maison unique à Palodia, Limassol, où l'architecture inspirée de Bali re…
$1,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Villa 4 chambres dans District de Limassol, Chypre
Villa 4 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
À vendre: Cette magnifique villa individuelle est proposée dans un projet dans la zone prest…
$3,37M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Fasoula Lemesou, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller