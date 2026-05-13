Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Fasoula Lemesou
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Fasoula Lemesou, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Fasoula Lemesou, Chypre
Maison 4 chambres
Fasoula Lemesou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Spacieuse maison individuelle de 4 chambres à louer à Fasoula, Limassol - un village résiden…
$4,672
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller