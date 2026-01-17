Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Fasoula Lemesou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Fasoula Lemesou, Chypre

3 BHK
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Fassoula, Chypre
Appartement
Fassoula, Chypre
Un grand terrain est disponible à la vente dans un quartier calme et rural de la communauté …
$168,251
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Fasoula Lemesou, Chypre

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller