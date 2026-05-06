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Maisons de ville à vendre en Empa, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Empa, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Empa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
A vendre: Une belle maison de ville moderne située dans le quartier paisible d'Empa. Cette p…
$275,621
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Maison de ville 2 chambres dans Empa, Chypre
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Empa, Chypre
Chambres 2
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