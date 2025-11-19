Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Paphos Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en East Paphos Municipality, Chypre

Yeroskipou
12
Konia
3
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Maison de ville 3 chambres dans Yeroskipou, Chypre
Maison de ville 3 chambres
Yeroskipou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en East Paphos Municipality, Chypre

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller