Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en East Limassol Municiplaity, Chypre

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
10
Germasogeia
26
1 propriété total trouvé
Pavillon 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Pavillon 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Découvrez cette magnifique résidence de 2 chambres entièrement rénovée, idéalement située au…
$2,074
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Types de propriétés en East Limassol Municiplaity

bungalows

Caractéristiques des propriétés en East Limassol Municiplaity, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Realting.com
Aller