Loyer mensuel d'un bien un bungalow avec jardin en East Limassol Municiplaity, Chypre

Bungalow 4 chambres dans Agios Tychonas, Chypre
Bungalow 4 chambres
Agios Tychonas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
Bienvenue dans votre bungalow de rêve, maintenant disponible à la location! Cette superbe pr…
$4,494
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
