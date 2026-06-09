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Demeures à vendre en East Limassol Municiplaity, Chypre

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Germasogeia
3
3 propriétés total trouvé
Manoir 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Manoir 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Une excellente opportunité de posséder une maisonnette de 2 chambres magnifiquement rénovée …
$919,308
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Manoir 4 chambres dans Germasogeia, Chypre
Manoir 4 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 310 m²
Maisonnette de luxe en bord de mer à vendre dans la zone touristique de Germasogeia, Limasso…
$951,883
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Manoir 2 chambres dans Germasogeia, Chypre
Manoir 2 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Découvrez le contemporain Méditerranéenne vivant dans le prestigieux Jardin Royal Okia — un …
$591,948
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Caractéristiques des propriétés en East Limassol Municiplaity, Chypre

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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