Mountain View Duplex à vendre en Chypre

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Prodromos, Chypre
Duplex 3 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
