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Loyer mensuel de appartements en Drouseia, Chypre

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Appartement 3 chambres dans Drousha, Chypre
Appartement 3 chambres
Drousha, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Découvrez cette maison individuelle magnifiquement rénovée dans le village paisible et pitto…
$1,773
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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