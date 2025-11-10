Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre
  3. Drouseia
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Drouseia, Chypre

13 propriétés total trouvé
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Protected zone land of 13378 sq.m. for sale in Drousia-Pafos. It falls within Da31 zone, wit…
$156,763
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Touristic field, extending to about 8.362 sq.m. in total. Access to the field is via a reg…
$209,018
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
For sale 558sq.m. residential plot in Drousia. The asset has a rather normal shape and benef…
$85,930
Laisser une demande
Tut Travel
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
This plot is a 1/2 share of a field in Drouseia, Paphos.It has an area of 3,847sqm (1/2 shar…
$148,054
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Industrial land in Drouseia, Paphos.The size of this land is 2705. The building density of t…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
The property consists of two adjoining fields that are sold together as a single unit with a…
$104,509
Laisser une demande
Estate Service 24
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
It is a plot of land with almost trapezoidal shape, situated on a hill with unobstructed vie…
$632,859
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
For sale farming-agriculture land in Drousia village,Paphos.The land is in a zone in which t…
$75,479
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Industrial land of 2947sqm with BD 90% , coverage 50% and 2 Floors allowance in Drousia.Offe…
$98,703
Laisser une demande
Atlas Property
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
For sale: A spacious 590 m² development plot located in the peaceful village of Drousia. Thi…
$81,018
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Residential land of 2342sq.m. for sale in Drousia. It falls within Ka8d zone, with 60% build…
$162,569
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Industrial land of 2705sqm in Drousia with BD 90%, coverage 50% and 2 floors allowance
$150,957
Laisser une demande
Appartement dans Drousha, Chypre
Appartement
Drousha, Chypre
Πρόκειται για επίπεδο βιοτεχνικό χωράφι 2705 τετραγωνικών μέτρων με φυτεία ελιών και αμυγδαλ…
$139,345
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Drouseia, Chypre

