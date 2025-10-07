Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Dromolaxiá
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Dromolaxiá, Chypre

7 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 194 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$556,170
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 273 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$556,170
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 5 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 5
Surface 279 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$614,714
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 273 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$556,170
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 5 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 5
Surface 279 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$614,714
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 194 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$556,170
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
Laisser une demande
Realting.com
Aller