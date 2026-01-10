Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Dromolaxiá, Chypre

7 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Appartement 3 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 238 m²
Situé à Dromolaxia, une banlieue résidentielle tranquille de Larnaca, à seulement 15 minutes…
$725,689
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Appartement 3 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 221 m²
Situé à Dromolaxia, une banlieue résidentielle tranquille de Larnaca, à seulement 15 minutes…
$579,381
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Appartement 3 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Situé à Dromolaxia, une banlieue résidentielle tranquille de Larnaca, à seulement 15 minutes…
$643,757
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Larnaca, Chypre
Appartement 1 chambre
Larnaca, Chypre
Chambres 1
Surface 69 m²
Niché dans le prestigieux quartier de New Drosia. Cette collection de dix appartements de lu…
$209,322
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Larnaca, Chypre
Appartement 1 chambre
Larnaca, Chypre
Chambres 1
Surface 62 m²
Niché dans le prestigieux quartier de New Drosia. Cette collection de dix appartements de lu…
$209,322
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Larnaca, Chypre
Appartement 1 chambre
Larnaca, Chypre
Chambres 1
Surface 64 m²
Niché dans le prestigieux quartier de New Drosia. Cette collection de dix appartements de lu…
$209,322
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Larnaca, Chypre
Appartement 1 chambre
Larnaca, Chypre
Chambres 1
Surface 69 m²
Niché dans le prestigieux quartier de New Drosia. Cette collection de dix appartements de lu…
$220,951
Laisser une demande
