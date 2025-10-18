Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Dromolaxia - Meneou Municipality
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Dromolaxia Meneou Municipality, Chypre

Dromolaxiá
10
10 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 194 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$552,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 273 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$552,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 194 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$552,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Villa 5 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 5 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 5
Surface 279 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$610,523
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 5 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 5
Surface 279 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$610,523
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 273 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$552,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
ResideReside
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 273 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$552,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 5 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 5
Surface 279 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$610,523
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
Laisser une demande
VernaVerna
Villa 4 chambres dans Dromolaxiá, Chypre
Villa 4 chambres
Dromolaxiá, Chypre
Chambres 4
Surface 194 m²
This individually designed villa offers spacious living in an excellent location just a 10-m…
$552,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Dromolaxia Meneou Municipality, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller