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Villas à vendre en Doros, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Doros, Chypre
Villa 4 chambres
Doros, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Villa de 4 chambres dans le village calme de Doros, Limassol, avec vue imprenable sur les mo…
$733,803
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VIDI GROUP
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Villa 6 chambres dans Doros, Chypre
Villa 6 chambres
Doros, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 356 m²
Nouvelle villa de 6 chambres dans le village de Doros, Limassol, avec vue imprenable sur la …
$1,51M
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