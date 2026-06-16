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Loyer mensuel de bungalows en Doros, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Pavillon 2 chambres dans Doros, Chypre
Pavillon 2 chambres
Doros, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Ce tout nouveau bungalow de 2 chambres est situé dans le village paisible et pittoresque de …
$3,281
par mois
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Pavillon 2 chambres dans Doros, Chypre
Pavillon 2 chambres
Doros, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Ce tout nouveau bungalow de 2 chambres est situé dans le village paisible et pittoresque de …
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Caractéristiques des propriétés en Doros, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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