Bungalows à vendre en Doros, Chypre

Bungalow 3 chambres dans Doros, Chypre
Bungalow 3 chambres
Doros, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Niché dans le village tranquille et pittoresque entre Laneia et Doros, ce Bungalow en pierre…
$944,904
Caractéristiques des propriétés en Doros, Chypre

