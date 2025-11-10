Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Dora
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Dora, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement dans Dora, Chypre
Appartement
Dora, Chypre
Available land in Apsiou village in Limassol. It has an area of 27,091sqm, building density …
$59,570
Laisser une demande
Appartement dans Dora, Chypre
Appartement
Dora, Chypre
Agriculture land in Dora village of Limassol district. It is situated at a distance approxim…
$35,998
Laisser une demande
Appartement dans Dora, Chypre
Appartement
Dora, Chypre
Residential land in Dora village, Limassol It has an almost rectangular shape and an even sl…
$32,514
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Dora, Chypre
Appartement
Dora, Chypre
Two adjoining fields within the residential zone in Dora Community, in Limassol District. Th…
$32,514
Laisser une demande
Appartement dans Dora, Chypre
Appartement
Dora, Chypre
The property for sale concerns 3 abutting fields, in Dora village of Limassol district. The …
$47,610
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dora, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller